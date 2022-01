Hoje no Manchester United, Fred iniciou carreira no Atlético e não esconde ser torcedor do time alvinegro

Nesta sexta-feira (28), a Cidade do Galo recebeu a Seleção Brasileira. A equipe comandada por Tite está em Minas Gerais para enfrentar o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, na próxima terça-feira (1º), no Mineirão. Na passagem pelo centro de treinamentos do Atlético, o volante Fred manifestou sua torcida pelo clube em que iniciou sua trajetória no futebol.

“É uma honra sempre vir aqui, especialmente neste ano em que acabamos de sermos campeões brasileiros e da Copa do Brasil. Fico muito feliz em estar aqui”, disse, em entrevista à TV Galo.

O jogador do Manchester United ressaltou que, mesmo a distância, acompanha os as partidas do Galo. “Também tenho muitos amigos que jogam aqui. Por ser atleticano e pelos amigos, acompanhei bastante os jogos. Estava torcendo. Meu sogro é muito atleticano e ficou muito feliz. Todo mundo saiu muito feliz”, complementou.

Fred defendeu o Atlético nas categorias de base. Em 2010, quando ainda tinha 16 anos, foi levado ao Sul e, na sequência, ao Internacional pelo empresário Assis, irmão do meia Ronaldinho Gaúcho.

Hoje, aos 28 anos, o volante é o único jogador belo-horizontino na Seleção Brasileira e se aproxima de disputar sua segunda Copa do Mundo.