Próximo de se tornar o segundo treinador que mais comandou o Atlético na história, Levir Culpi, em tom de brincadeira, não gostou nada de saber que Victor, seu camisa 1, chegará aos 400 jogos no domingo (7), quando o alvinegro encara o Boa Esporte, no Mineirão, na segunda partida das semifinais do Campeonato Mineiro.

Com 318 jogos na função, o curitibano de 66 anos está a dez de alcançar Procópio Cardozo e ficará atrás apenas de Telê Santana, líder da lista com 434 duelos. Em relação ao goleiro, ele foi perguntado durante a coletiva de imprensa desta sexta (5) como define o "Santo" dos atleticanos. Em tom de brincadeira, se mostrou incomodado com a marca do arqueiro que igualará Toninho Cerezo e entrará no TOP 10 dos atletas.

"Você está falando que são 400 jogos? Ele tem mais do que eu? Não acredito. Vou tirar ele do time e vou passar ele. Que coisa! Olha esse cara! Ele é um ídolo, que tem uma postura profissional ótima, é um vencedor e é um prazer trabalhar com ele. Só é ruim saber que ele jogou mais do que eu", comentou aos risos.

Em relação ao confronto de domingo contra a Coruja, Culpi afirmou que a obrigação de vencer é do Atlético, mas pregou respeito máximo ao adversário, campeão do interior.

"O Atlético é um time de investimento muito maior, com jogadores de alta qualidade, que tem a obrigação de ter um resultado positivo sobre o Boa. Se eu estivesse lá, eu estaria feliz da vida por jogar com um time desta maneira. É uma questãod e respeito e de necessidade, pois temos que melhorar algumas coisas", disse.