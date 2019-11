Na sua estreia, na próxima segunda-feira, quando o Cruzeiro enfrenta o Vasco, às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Adilson Batista, que carrega o desafio de tentar impedir a eminente queda do time à Segunda Divisão, completará 170 jogos à frente do clube e se isolará como o nono colocado na lista de treinadores que mais dirigiram a Raposa, superando Marcelo Oliveira, que também tem 169 partidas.

Em 8 de dezembro, quando a equipe encerrar sua participação no Brasileirão, ele chegará a 172 confrontos e se igualará a Orlando Fantoni como o oitavo que mais dirigiu o Cruzeiro em sua história. Os números são da Cruzeiropedia.

Demitido pelo Ceará na última quarta-feira, o técnico Adilson Batista chega ao Cruzeiro com o desafio de tentar salvar o clube do rebaixamento à Série B

Se for mantido em 2020, e terminar a temporada, Adilson Batista comandará o time, no mínimo, em 50 partidas. Serão 11 da primeira fase do Campeonato Mineiro, pelo menos uma da Copa do Brasil e 38 do Brasileirão, seja na Série A ou B.

Com isso, atingiria 219 jogos e chegaria ao Top5 de treinadores que mais comandaram o Cruzeiro em toda a sua história, ultrapassando, além de Orlando Fantoni, que será alcançado este ano, Ênio Andrade (187), Matturio Fabbi (201) e Airton Moreira (206).

Sequência

Muito especulado no Cruzeiro desde que saiu do clube, na metade de 2010, Adilson Batista chega à Toca da Raposa II para o seu segundo trabalho no clube como treinador. Na primeira passagem foram dois anos e meio comandando a Raposa em temporadas completas de 2008 e 2009 e metade de 2010.

No período, ele conquistou o bicampeonato mineiro em 2008 e 2009, foi vice-campeão da Copa Libertadores, em 2009, caiu após fracassos em 2010 no Estadual, quando caiu nas semifinais, para o Ipatinga, e nas quartas da Libertadores, para o São Paulo.

Ele iniciou o Brasileirão de 2010, mas deixou o clube antes da parada para a Copa do Mundo da África do Sul. Cuca assumiu em seu lugar e levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro.

Os 10 treinadores que mais comandaram o Cruzeiro