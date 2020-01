A estreia do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior não foi das melhores. Na cidade de Taubaté, o Galinho foi derrotado por 1 a 0 pelo do River, do Piuí. O alvinegro não teve boa atuação e foi dominado na maior parte do jogo.

Tricampeão da mais tradicional competição da base nacional, o Galo não conquista a Copa São Paulo de Futebol Junior desde 1983 e apesar da derrota está vivo na busca do tetracampeonato. O próximo duelo do Galo na competição é nesta segunda (6) contra o Capital, do Tocantins.

O jogo

A maior parte da primeira etapa foi comandada pela equipe piauiense, que teve boas oportunidades para abrir o placar ainda nos 45 minutos iniciais do jogo. A melhor chegada do Galo foi com atacante Thiago Ruan, que não conseguiu finalizar na direção do gol adversário.

A etapa final começou da pior forma possível para o Galinho. Logo aos dois minutos, o atacante Erick Pulga, destaque da partida, driblou toda a zaga alvinegra e abriu o placar para o River, fazendo justiça à atuação das equipes no jogo até então. Minutos depois, Pulga balançou as redes novamente, mas o gol foi anulado por impedimento.

Mesmo atrás no marcador, os meninos da base alvinegra não conseguiram se impor nos minutos finais e pressionar a equipe piauiense. Sem criar grandes chances nem mesmo nos minutos finais, o Atlético não ameaçou o gol adversário até o término da partida.

Escalações

Atlético: Jean; Carlos Daniel, Isaque (Deivison), Micael (Luis Eduardo) e Kevin; Matheus Stockl (Yago) e Wesley; Echaporã (Giovani), Calebe (Luciano) Thiago Ruan e Guilherme. Técnico: Marcos Valadares

River: Pedro Henrique; Daniel Bagaceira, Giovani Santos, Doda e Erick Kelton; Ruan e Sukita; Felipe Garcês, Vitinho e Erick Pulga; Nerckem técnico: José Roberto