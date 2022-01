Dylan Borrero saiu do banco de reservas para empatar a partida para o Atlético aos 43 minutos da etapa final

Campeão estadual, brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, o Atlético iniciou esta temporada distante das grandes atuações que marcaram o ano mais vitorioso de sua história. Usando uma equipe formada por reservas, o time alvinegro assegurou o empate com o Villa Nova, por 1 a 1, em Nova Lima, com um gol marcado por Dylan Borrero aos 43 minutos do segundo tempo.

A igualdade no estádio Castor Cifuentes marcou a estreia do técnico Antonio "El Turco" Mohamed. O novo comandante do Galo poupou sete jogadores: Everson, Mariano, Réver, Guilherme Arana, Jair, Nacho e Hulk.

Foram ainda cinco desfalques. Allan, Keno e Sávio se recuperam de Covid-19, enquanto Diego Godín e Eduardo Vargas foram convocados para defender Uruguai e Chile, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"El Turco" optou por escalar o Atlético com dois pontas e dois atacantes centralizados. Inicialmente, Ademir atuou aberto pela direita, enquanto Echaporã ficou pela esquerda. Eduardo Sasha e Fábio Gomes foram os escolhidos para serem as referências ofensivas. No entanto, o Villa Nova foi eficiente em bloquear os avanços do Galo, que não conseguiu finalizar com perigo na primeira etapa.

O Leão, por sua vez, aproveitou uma brecha na defesa do time alvinegro para abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Thiago Mosquito recebeu por trás da zaga e finalizou de carrinho. O chute foi bloqueado pelo goleiro Rafael, mas o rebote ficou para o atacante do Villa, que completou para as redes.

Mudanças para buscar o empate

Em desvantagem, o treinador atleticano acionou o banco de reservas ainda no intervalo e colocou Zaracho e Savarino em campo. O Galo ensaiou ser mais ofensivo, mas, ainda assim, sofreu com o gramado ruim e teve dificuldades criar boas oportunidades.

Na primeira grande chance para o empate, Dylan Borrero cruzou na cabeça de Fábio Gomes, mas o centroavante, dentro da pequena área, finalizou por cima.

Depois de ser assistente, o meia-atacante colombiano assumiu o papel de goleador. Ao receber longo lançamento de Zaracho, Dylan cortou para o meio e soltou a bomba com a perna direita, para empatar a partida.

Após o empate fora de casa, o Atlético terá nova chance para conseguir sua primeira vitória sob o comando de “El Turco” no sábado (29). Às 16h30, o atual campeão brasileiro reencontrará sua torcida em duelo com o Tombense, no Independência.

VILLA NOVA 1 X 1 ATLÉTICO

VILLA NOVA

Glaycon; Danilo Belão, Gabriel Furtado e Kadu e Lucas Hipólito; Wesley (Gustavo Crecci), Leandro Salino e Renan Mota (Klysman); Branquinho (Adriano Amorim), Alessandro Vinícius e Thiago Mosquito

Técnico: Bruno Pivetti

ATLÉTICO

Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Tchê Tchê e Guilherme Castilho (Zaracho); Ademir (Felipe Felício), Sasha (Dylan Borrero) e Echaporã (Savarino); Fábio Gomes

Técnico: El Turco Mohamed

DATA: 26 de janeiro de 2022 (quarta-feira)

LOCAL: Castor Cifuentes

CIDADE: Nova Lima

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

CARTÕES AMARELOS: Branquinho e Thiago Mosquito (Villa Nova); Guga (Atlético)

GOLS: Thiago Mosquito aos 42 minutos do primeiro tempo; Dylan Borrero aos 43 do segundo tempo