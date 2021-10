Há três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o América encara o Santos, neste sábado (23), às 17h, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada, tentando retomar o caminho dos triunfos na competição. A principal novidade no confronto na Baixada Santista será a estreia do técnico Marquinhos Santos no comando do Coelho.

Contratado nesta semana para substituir Vagner Mancini, o treinador chega com a missão de manter a boa campanha realizada pelo seu antecessor, Vagner Mancini, que tirou o time da zona de rebaixamento e o deixou na parte intermediária da classificação. A permanência na Série A, inclusive, é o principal objetivo do América para a a temporada. O Alviverde tem 32 pontos, na 13ª posição.

Para o duelo deste sábado, Marquinhos vai ter o retorno do atacante Ribamar, suspenso na última rodada pelo terceiro cartão amarelo. O atacante deve disputar um lugar na equipe com Fabrício Daniel, com quem vem alternando a titularidade nos últimos jogos.

Outro retorno é do meia-atacante argentino Mauro Zárate, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

Principal reforço do Coelho para a Série A, o argentino desfalcou o time nos últimos três embates e voltou a realizar atividades em campo nos últimos dias. Entretanto, o curto tempo de preparação até o duelo deste sábado torna improvável a presença de Zárate na equipe titular.

Santos

Na 15ª colocação, com 29 pontos e um jogo a menos que o Alviverde, o Santos vive momento ruim na temporada. Nos últimos 14 duelos, somando partidas pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana, o Peixe venceu apenas uma vez, acumulando mais seis empates e sete derrotas.

Para tentar vencer o América e respirar na briga para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Fábio Carille pode promover a entrada do experiente Diego Tardelli, na vaga de Raniel. Outra mudança pode ser a volta do meia Gabriel Pirani, recuperado de um problema físico, no lugar de Lucas Braga.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

João Paulo, Madson, Danilo Boza (Vinicius Balieiro), Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Vinicius Zanocelo; Marinho, Raniel (Diego Tardelli) e Lucas Braga (Gabriel Pirani)

Técnico: Fábio Carille

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê e Ademir; Fabrício Daniel (Ribamar) e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 23 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Vila Belmiro

CIDADE: Santos

MOTIVO: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere