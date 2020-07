Em 25 de janeiro de 2007, Enderson Moreira comandou o Cruzeiro na maior conquista do seu time sub-20, o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais de 13 anos depois, ele realiza o sonho que povoava sua cabeça naquela data. Dirigir a equipe principal da Raposa.

No confronto deste domingo, contra a URT, às 11h, no Mineirão, o Cruzeiro apresentará como maior novidade no seu retorno aos gramados, depois de mais de quatro meses, o seu comandante.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Cruzeiro em 2007, Enderson dirige o time principal da Raposa pela primeira vez neste domingo, contra a URT, no Mineirão

Contratado na metade de março, logo após a demissão de Adilson Batista, Enderson deixou o Ceará, que fazia bom início de temporada, estava invicto e disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, para encarar o desafio de assumir o comando cruzeirense.

A troca foi explicada não pelo treinador, mas por um ex-comandado no alvinegro cearense, o volante Charles. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o jogador revelou: “Era o sonho dele trabalhar no Cruzeiro, ele falou depois para a gente. Recebemos a notícia que ia ter a paralisação (dos jogos), depois isso (saída). Ele (Enderson) mandou um áudio explicando que era o sonho dele”.

Pedras no caminho

A realização do sonho é na verdade um grande desafio para Enderson Moreira. No Campeonato Mineiro, seu time é quinta colocado, a três pontos do G-4 (grupo que vai às semifinais) e faltam apenas duas rodadas, sendo que na última o Cruzeiro encara sua principal concorrente, a Caldense, em Poços de Caldas.

Na Copa do Brasil, o desafio é encarar o CRB, em Alagoas, no final de agosto, com a desvantagem de ter perdido a ida, no Mineirão, por 2 a 0.

O maior de todos os desafios é a Série B, onde o Cruzeiro já entra com seis pontos a menos pelo não pagamento de uma dívida na Fifa. Este é o cenário que Enderson Moreira encara a partir deste domingo na realização do seu sonho.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Cacá, Léo e Patrick Brey (João Lucas); Jean e Ariel Cabral; Stênio, Régis e Angulo; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira

URT

Cris; Mizael, Davy, Rodolfo e Jhonathan Moc; Túlio, Valkenedy e Arilson; Kesley, William Mococa e Júlio Magalhães (Lélis ou Amorim). Técnico: Johnatan Alemão

DATA: 26 de julho de 2020

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Magno Arantes Lira

TRANSMISSÃO: Premiere