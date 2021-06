Em ritmo de preparação para enfrentar o Sport, no próximo domingo (6), às 20h30, na Ilha do Retiro, o Atlético tem duas dúvidas de ordem médica para a partida. Na manhã desta sexta-feira (4), o clube informou que Hyoran e Tche Tchê não participaram da penúltima atividade antes da viagem para Recife. Enquanto Hyoran trata uma entorse no tornozelo direito, sofrida no jogo contra o Remo, o volante se queixou de dores na coxa esquerda. Ambos estão na fisioterapia.

O meia Hyoran foi titular na última quarta-feira e marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre as paraenses na Copa do Brasil. A entrada do meia foi uma opção que o técnico Cuca encontrou para armar o time, em meio às diversas ausências no elenco nos últimos dias, por conta da convocação de seis de seus atletas para as Eliminatórias e Seleção Brasileira Olímpica.

Já Tche Tchê, desde que estreou no clássico contra o Cruzeiro, tem sido figura constante no meio-campo do Atlético, sendo a principal opção de Cuca enquanto Jair, Allan e Zaracho brigam pela outra vaga no setor. Já são 13 jogos com a camisa alvinegra.

O Atlético encerrará a preparação para enfrentar o Leão na manhã deste sábado (5). O técnico Cuca e a comissão técnica vão aguardar até a última atividade para saber se poderão contar ou não com os dois atletas para o compromisso fora de casa válido pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.