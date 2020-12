Na semana do seu centenário, comemorado no próximo sábado (2) e que provavelmente será vivido disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem o que relembrar. Isso porque há 80 anos, o clube iniciava a decisão do Campeonato da Cidade (Mineiro) de 1940, a última taça erguida com o nome de Palestra Itália.

A competição foi muito tumultuada, uma marca do futebol mineiro na década de 1930, e após o abandono do Sete de Setembro e o desinteresse dos clubes, a Liga Mineira resolveu cancelar o terceiro turno e promover a decisão do título entre os dois primeiros colocados.

O time do Palestra Itália, campeão mineiro de 1940 em decisão direta contra o Atlético O time do Palestra Itália, campeão mineiro de 1940 em decisão direta contra o Atlético

Assim, nesta terça-feira (29) completam exatamente 80 anos que Palestra Itália e Atlético começaram a decisão do Campeonato da Cidade de 1940, competição que invadiu o ano seguinte.

O primeiro confronto teve mando atleticano e foi disputado no Estádio Antônio Carlos, em Lourdes, onde atualmente fica o shopping Diamond Mall.

O título era especial para os dois lados. O Palestra Itália não vencia a competição desde 1930, quando foi tricampeão, pois já tinha conquistado os títulos de 1928 e 1929 antes.

O Atlético brigava pelo seu primeiro tri em sequência, algo que América, Palestra e Villa Nova já tinham alcançado no Campeonato da Cidade, mas ele ficou no quase, em 1928 e 1933.

Mando de campo

Numa tarde de domingo, 29 de dezembro de 1940, Atlético e Palestra Itália começaram a melhor de três que decidiu o título.

E os palestrinos tiveram uma grande arrancada, vencendo por 3 a 1, gols de Alcides e Niginho (2), com Paulo descontando.

Uma semana depois, no Barro Preto, uma vitória em casa garantiria a taça ao Palestra. Mas o mando de campo não foi decisivo mais uma vez. E a vitória atleticana por 2 a 1, gols de Edgar e Dejardes, com Resende descontando, forçou a necessidade da terceira partida.

O jogo decisivo foi em campo neutro, no Estádio Otacílio Negrão de Lima, a Alameda, que pertencia ao América. Naquele 12 de janeiro de 1941 seria conhecido o vencedor do Campeonato da Cidade de 1940. E ele foi o Palestra Itália, que venceu por 2 a 0, gols de Alcides e Niginho.

Destaque

Ainda garoto, com 18 anos, Niginho participou da última conquista do tricampeonato do Palestra Itália, em 1928, 1929 e 1930, mas como reserva num time em que as estrelas eram seu irmão Ninão e o primo Nininho.

Em 1940, ele já tinha superado os dois na história do clube, também jogando na Lazio, da Itália, seguindo os passos de ambos. Em 1936, foi o primeiro jogador de um clube mineiro a atuar e marcar gol pela Seleção Brasileira Principal.

Em 1938, como jogador do Vasco, disputou a Copa da França. Na final de 1940, viveu seu maior momento no Palestra Itália. Foi decisivo nas duas vitórias palestrinas e teve um título para chamar de seu.