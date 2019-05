Em meio à péssima campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, em que ocupa a lanterna da classificação com apenas um ponto em cinco jogos, o América confirmou, nesta segunda-feira (27), a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada.

Trata-se do experiente meia Michel Bastos, de 35 anos, que assinou com o Coelho até dezembro.

Sem atuar desde o final do ano passado, quando ainda defendia o Sport-PE, o jogador chegou a Belo Horizonte no último sábado, realizou exames médicos e assinou contrato com o Coelho.

Já com vínculo formalizado, Michel já se juntou aos novos companheiros e realizou atividades na academia do CT Lanna Drumond.

A expectativa é de que o versátil jogador, que também pode atuar como lateral-esquerdo e atacante, esteja à disposição do técnico Maurício Barbieri para o duelo com o Coritiba, na próxima segunda, às 20h, no Independência, pela 6ª rodada da Série B.

Pacotão de reforços

Além de Michel Bastos, o América havia confirmado, na última sexta-feira, a contratação por empréstimo do volante Willian Maranhão, que pertence ao Vasco.

O lateral-direito Diego Ferreira, que estava atuando pelo Fortaleza, e o meia Rafael Bilú, que é vinculado ao Corinthians, também tem acerto encaminhado com o clube e devem ser anunciados oficialmente nos próximos dias.

As novas contratações se juntam ao goleiro Thiago e o volante Luiz Fernando, anunciados na semana passada, e que, inclusive, já estrearam com camisa alviverde na derrota por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas, no último sábado, no Sul do país.

Currículo

Ao longo de 17 anos de carreira, Michel Bastos acumula passagens por times como a Roma, da Itália, o Lyon, da França, e o Schalke 04, da Alemanha, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira.

No Brasil, entre outros, Michel passou por Grêmio, Figueirense, Athletico-PR, São Paulo, Palmeiras e Sport.

Antes de se tornar profissional, o jogador teve rápida passagem pelas categorias de base do América, em 2001, inclusive, conquistando o título de um torneio disputado na Holanda,

Ficha do jogador

Nome completo: Michel Fernandes Bastos

Data de nascimento: 8/2/1983

Local de nascimento: Pelotas (RS)

Altura: 1,79 m

Clubes: Pelotas-RS (2002), Excelsior-HOL (2002), Athlético Paranaense-PR (2003), Grêmio-RS (2004), Figueirense-SC (2005), Lille-FRA (2006/07 até 2008/09), Lyon-FRA (2009/10 até 2011/12), Shalke 04-ALE (2012/13), Al Ain-UAE (2012/13), Roma-ITA (2012/13), São Paulo-SP (2014 até 2016), Palmeiras-SP (2017) e Sport-PE (2018).

Principais títulos: Coupe de France (2011/12), Trophée des Champions (2012) e President´s Cup (2013/14)