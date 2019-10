O atual momento do Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, fez com que a diretoria atendesse um pedido do próprio torcedor. Nesta segunda-feira (7) o clube divulgou promoção para os sócios do programa de fidelidade "5 Estrelas". Cada associado poderá retirar para os jogos da Raposa como mandante, além do ingresso de direito, mais três entradas até o fim de 2019.

A medida, que passa a valer já para a partida desta quarta-feira, às 21h30, pela 24ª rodada do Brasileirão, acontece para levar mais torcedores ao estádio no momento em que o Cruzeiro mais precisa de apoio. A raposa briga para não cair à Série B e precisa de seu torcedor para dar forças nos jogos dentro do Mineirão.

O sócio cativo (que paga as seguintes categorias: Cruzeiro Ouro, Prata, Bronze e Tradição) poderá comprar dois ingressos extras com 60% de desconto, além de um terceiro ingresso com o "preço cheio".

Quem é adepto da categoria Cruzeiro Eterno comprará, além do seu ingresso de direito, poderá comprar uma entrada com 60% de desconto e outras duas com "preço cheio".

Para o sócio da categoria Cruzeiro Sempre comprará sua entrada e mais uma com 30% de desconto, mais dois ingressos com o "preço cheio".

Saiba os preços dos ingressos para o jogo Cruzeiro x Fluminense

Amarelo Inferior – R$ 10 – SETOR POPULAR (Cativo Extra: R$ 4 / Cruzeiro Eterno: R$ 4 / Cruzeiro Sempre: R$ 7)

Vermelho Inferior – R$ 10 – SETOR POPULAR (Cativo Extra: R$ 4 / Cruzeiro Eterno: R$ 4 / Cruzeiro Sempre: R$ 7)



Laranja Inferior – R$ 10 – SETOR POPULAR (Cruzeiro Eterno: R$ 4 / Cruzeiro Sempre: R$ 7)



Amarelo Superior – R$ 20 (Cativo Extra: R$ 8 / Cruzeiro Eterno: R$ 8 / Cruzeiro Sempre: R$ 14)



Vermelho Superior – R$ 20 (Cativo Extra: R$ 8 / Cruzeiro Eterno: R$ 8 / Cruzeiro Sempre: R$ 14)



Roxo Superior – R$ 40 (Cativo Extra: R$ 16 / Cruzeiro Eterno: R$ 16 / Cruzeiro Sempre: R$ 28)

VISITANTE – R$ 40,00 (Portão A)

* BILHETERIA – A partir de Segunda-feira, 7 de outubro

SEGUNDA-FEIRA: (07/10) - 10h às 18h – Barro Preto e Mineirão

TERÇA-FEIRA: (08/10) - 10h às 18h – Barro Preto e Mineirão

QUARTA-FEIRA: (09/10) – 10h às 17h – Barro Preto; 10h até o final do intervalo - Mineirão

* BILHETERIA VISITANTE: Somente na bilheteria do ginásio do Mineirinho, no dia da partida (09/10, quarta-feira), de 15h até o término do primeiro tempo