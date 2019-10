Na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o América trabalha para manter o atual comandante para a próxima temporada.

A diretoria do Coelho negocia a renovação do contrato do técnico Felipe Conceição, um dos principais responsáveis pela recuperação do Alviverde na Série B.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor de futebol do América, Paulo Bracks confirmou que o acerto com Conceição para 2020 está encaminhado. O atual vínculo do comandante vai até o final desta temporada. Em diversas oportunidades recentes, as duas partes mostraram contentamento com o andamento do trabalho desenvolvido.

Currículo

Contratado em julho de 2018 para integrar a comissão técnica permanente do Coelho, Felipe Conceição passou a ser o coordenador técnico do clube no início deste ano.

Após a demissão do técnico Maurício Barbieri, Conceição assumiu o comando do time no dia 15 de julho.

Desde então, Felipe comandou uma incrível reação do América do torneio, tirando o time da zona de rebaixamento e colocando-o na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

Sob o comando do treinador, o Coelho chegou a ficar 12 jogos invictos, entre as rodadas 13 e 24, acumulado oito vitórias e quatro empates.

Ao todo, Conceição soma 21 jogos à frente do Alviverde, com expressivos 66,6% de aproveitamento (12 vitórias, seis empates e três derrotas).

O jovem treinador, de apenas de 40 anos, poderá levar o América de volta ao G-4 na próxima sexta-feira (25). Caso vença o Atlético-GO, às 19h15, no estádio Antônio Accioly, o Coelho – 5º colocado, com 47 pontos – vai ultrapassar o rival, que tem dois pontos a mais, e ocupa a terceira posição.