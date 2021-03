Uma polêmica envolvendo o atacante Ademir aconteceu antes da partida entre Treze e América, na estreia dos dois times na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (18). O avante seria opção no banco de reservas do Coelho, mas se negou a ir para o estádio Amigão, preferindo ficar no hotel onde a delegação está hospedada.

Segundo informação da Rádio Itatiaia, o presidente Alencar da Silveira Júnior confirmou que o jogador será multado.

Ainda de acordo com a Itatiaia, Ademir estaria na mira do Athletico-PR. A postura antiprofissional protagonizada pelo atacante é um forte indício de sua saída.