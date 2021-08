Alvo do Atlético e de outros clubes da Série A, o atacante Ademir completou seu sétimo jogo com a camisa do América, diante do Atlético-GO, neste domingo (1), na atual edição do Campeonato Brasileiro. Assim, o jogador fica impossibilitado de defender outra equipe na competição.

Com contrato com o atleta até dezembro deste ano, o Coelho vem lidando com o assédio em cima do jogador ao longo da temporada. Primeiro foi o Palmeiras, que chegou a fazer uma proposta que não agradou o Alviverde, mas que gerou um clima ruim entre o atacante e o clube.

O Atlético também fez investidas por Ademir e tinha esperanças de poder com o atleta ainda na atual temporada, mas não obteve sucesso. A situação fez com que o presidente do Coelho, Alencar da Silveira, se manifestasse reafirmando que o avante cumpriria o contrato até o fim do ano.