Enfrentando graves problemas financeiros, o Cruzeiro tem mais um desafio importante pela frente. E não se trata do duelo desta noite de quarta-feira (13), contra o Oeste. Enquanto os jogadores se preparam para mais um desafio na Série B, um outro, vindo de Porto Alegre, usará a Toca da Raposa como "lar provisório".

Emprestado no ano passado para o Grêmio, o lateral-direito Orejuela chegou em Belo Horizonte nesta manhã e, lesionado, usará a estrutura do clube para se recuperar. Porém, sem perspectiva de permanecer por muito tempo. Com o desacerto entre Celestes e Tricolores, que acabou melando a ida definitiva para o Sul do país, o colombiano e seu estafe aguardam novas propostas. Ele também tem pendências a receber em Minas.

Na semana passada, como informou o Hoje em Dia, o maior rival do Cruzeiro entrou na parada e fez oferta pelo jogador de 25 anos. De acordo com o GE, o valor seria de aproximadamente 3,5 milhões de Euros, à vista; isso corresponde a aproximadamente R$ 22 milhões pelos 50% dos direitos econômicos que pertencem à Raposa (a um de seus investidores). Os outros são do Ajax, da Holanda.

Além do Atlético, o Flamengo seria outro interessado em contar com o futebol do lateral-direito. Contudo, pelo menos por enquanto, a rotina será no Centro de Treinamentos cruzeirense.