O duelo entre URT x Cruzeiro, marcado para acontecer no próximo sábado (6), em Patos de Minas, não deverá ser disputado na casa do Azulão, mandante do duelo contra a Raposa. Dentro da chamada 'Onda Roxa' do Minas Consciente, Patos terá medidas restritivas mais rigoras para o combate da Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema nesta quarta-feira (3).

Com isso, apesar de já estar a caminho da cidade, o Cruzeiro exige que o duelo seja disputado em outro local. De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, uma liminar deferida pelo TJD-MG, obriga o time mandante a conseguir um novo local para o confronto, em outra cidade que não esteja na Onda Roxa.

Na decisão, assinada por Bruno Cândido, presidente do órgão, a URT tem uma hora para escolher um novo local para a realização do confronto contra a equipe da capital, tendo como principal argumento o agravamento da pandemia, com o colapso do sistema de saúde em diversas localidades, com base na determinação do Proograma Minas Consciente.