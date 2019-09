Contratado pelo Atlético há 54 dias, o atacante argentino Franco Di Santo se tornou a esperança de gols no setor ofensivo do alvinegro. Pela primeira vez, inclusive, ele fará duas partidas consecutivas como titular da equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana. Neste domingo (29), o 'Senhor Lápis' terá o desafio de balançar a rede contra o Ceará, a partir das 19h.

Apesar da eliminação na Copa Sul-Americana, na derrota nos pênaltis para o Colón-ARG, Di Santo caiu nos braços da Massa ao anotar o primeiro gol do Atlético no confronto realizado na última quinta-feira (26), no Mineirão, e pela raça demonstrada dentro das quatro linhas. Com cinco partidas disputadas até o momento pelo clube mineiro, uma como titular, o atacante de 30 anos já deixou sua marca duas vezes.

Mesmo tendo como concorrentes Ricardo Oliveira, com 14 gols na temporada, e Alerrandro, com 13, o "hermano" ganhou moral com Santana, principalmente com a má fase da dupla, que, de querida pela torcida, passou a ser questionada nos últimos meses.

Com 27 pontos e acumulando seis derrotas consecutivas no Brasileirão, o Atlético precisa voltar a vencer para respirar, se afastar dos últimos colocados, e, principalmente, não se distanciar do pelotão de frente. O objetivo, a partir de agora, é voltar ao G-4, posição em que figurou em grande parte da competição, e, assim, conseguir vaga para a Libertadores do ano que vem.

Décimo colocado no momento, o Galo terá pela frente o 14ª. A equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira, que vem de empate sem gols com o Cruzeiro, tem 23 pontos e corre desesperadamente para se afastar dos times que figuram no G-4 da Série A.

Partidas de Franco Di Santo pelo Atlético:

24/08/2019 - Atlético 0 x 1 Bahia - Campeonato Brasileiro

08/09/2019 - Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro *

15/09/2019 - Atlético 1 x 3 Internacional - Campeonato Brasileiro

19/09/2019 - Colón-ARG 2 x 1 Atlético - Copa Sul-Americana *

26/09/2019 - Atlético 2 x 1 Colón-ARG - Copa Sul-Americana

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO X CEARÁ

ATLÉTICO: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison (Nathan) e Elias; Luan, Cazares e Chará; Di Santo. Técnico: Rodrigo Santana

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo e Lima; Felippe Cardoso e Mateus Gonçalves. Técnico: Enderson Moreira

DATA: 29 de setembro de 2019

LOCAL: Estádio Independência

HORÁRIO: 19H

MOTIVO: 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Bruno Boschilia e Rafael Trombeta, todos do Paraná

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro