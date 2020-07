Apenas no seu 13º jogo em 2020, o Cruzeiro conseguiu a primeira goleada na temporada. Embora os 3 a 0 sobre a URT, neste domingo (26), no Mineirão, tenham sido insuficientes para colocar o time de Enderson Moreira no G-4 do Campeonato Mineiro, pelo menos provisoriamente, eles tiveram duas marcas importantes: o primeiro gol do zagueiro Marllon, substituto de Léo, que testou positivo para a Covid-19 e desfalca o time até nas semifinais, caso a Raposa se classifique, pois o protocolo é de afastamento por 14 dias, e a chegada do garoto Thiago à artilharia celeste no ano, ao lado do meia-atacante Maurício.

O garoto Thiago, que substituiu Marcelo Moreno no comando do ataque cruzeirnse neste domingo, diante da URT, assumiu a artilharia da Raposa na temporada ao lado de Maurício

Crias da base cruzeirense, Maurício e Thiago aparecem como as duas principais peças ofensivas entre os vários garotos que subiram para o time principal nos últimos meses.

Maurício, que cumpriu suspensão na goleada sobre a URT, tem três gols em 2020, contra Tupynambás, América e Patrocinense. Thiago chegou a esta marca neste domingo. Ele foi o autor do primeiro gol cruzeirense na temporada, nos 2 a 0 sobre o Boa Esporte, em 22 de janeiro, pela primeira rodada do Estadual.

Seu segundo gol foi o mais especial, apesar da derrota. Ele empatou o clássico de 8 de março contra o Atlético, no Mineirão. No final, o rival chegou à vitória com um gol de Otero. Agora, novamente no Gigante da Pampulha, Thiago chegou ao terceiro gol em 2020.

Zagueiros

Com os gols de Cacá e Marllon, o primeiro dele pelo Cruzeiro, neste domingo, sobre a URT, já são quatro bolas na rede de zagueiros da Raposa na temporada.

O primeiro gol de um jogador da posição foi do garoto Edu, que não está mais na Toca da Raposa II porque foi negociado com o Athletico-PR durante a parada do futebol por causa da pandemia pelo novo coronavírus. Ele marcou no 2 a 2 com o São Raimundo-RR, em 13 de fevereiro, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O também garoto Arthur fez um gol decisivo naquela que era a última vitória cruzeirense na temporada. Em 1º de março, a Raposa fez 2 a 1 no Uberlândia, ele ele desempatou a partida aos 43 minutos do segundo tempo.