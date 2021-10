Foi sofrido, sim! Mas na raça e na vontade, o América venceu o Fortaleza, por 2 a 1, no Independência, em uma partida eletrizante, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado este que fez o Coelho chegar aos 38 pontos, cada vez mais perto de alcançar seu objetivo principal na temporada, o de permanecer na Série A do Brasileiro no ano que vem.

Depois de abrir o placar com Ademir, de pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Alviverde levou o empate aos 5 da segunda etapa, com gol de David. Na base de muita luta, o time mineiro chegou ao seu segundo tento com Felipe Azevedo, aos 38.

Antes do primeiro gol do jogo, o Tricolor teve um pênalti anulado corretamente pelo VAR.

O América agora terá uma semana de preparação para o clássico com o Atlético, no dia 7, às 16h, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 2 X 1 FORTALEZA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann (Anderson), Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir (Zé Ricardo), Zárate (Fabrício Daniel) e Rodolfo (Felipe Azevedo)

Técnico: Marquinhos Santos

FORTALEZA

Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Matheus Jussa (Felipe), Éderson (Matheus Vargas), Ronald, Lucas Lima (Osvaldo) e Bruno Melo; David (Romarinho) e Henríquez (Wellington Paulista)

Técnico: Juan Vojvoda

DATA: 30 de outubro de 2021 (sábado)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA), auxiliardo por Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA), todos de São Paulo

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

CARTÕES AMARELOS: Matheus Jussa, Titi, Lucas Lima, Romarinho, Éderson (Fortaleza)

GOLS: Ademir aos 41 minutos do primeiro tempo; David aos 5 e Felipe Azevedo aos 38 do segundo tempo