Há quatro jogos sem vencer na temporada, o Cruzeiro busca reencontrar o caminho das vitórias, contra o Uberlândia, neste domingo, às 16h, no Mineirão, em duelo válido pela sétima rodada da primeira fase do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Para o confronto com o Verdão, a equipe celeste deve ter a reestreia do principal reforço do ano até o momento. Registrado na última quinta-feira no Boletim Informativo Diário da (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atacante Marcelo Moreno está apto para iniciar a sua terceira passagem pela Raposa.

Como vem participando normalmente das atividades com o restante do elenco desde a última semana, quando teve seu retorno ao clube decretado, ele vem sendo escalado entre os titulares nos coletivos e jogos-treino comandados pelo técnico Adilson Batista. Assim, o centroavante inicia o jogo contra o Periquito.

Invencibilidade

Além de buscar a vitória para tentar voltar ao G-4 do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, que é quinto no Estadual, vai defender uma longa invencibilidade diante do Uberlândia.

A última derrota da equipe celeste para o Verdão foi em 31 de março de 2001. Na ocasião, o time do Triângulo venceu por 1 a 0, no Parque do Sábiá, pela 10ª rodada do Estadual daquele ano. O gol da vitória uberlandense foi marcado pelo zagueiro Anderson.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram sete vezes, com seis vitórias da Raposa e um empate.

O último encontro entre Cruzeiro e Uberlândia foi em 24 de janeiro de 2018, quando a Raposa venceu por 4 a 0, no Mineirão, pela terceira rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Thiago Neves, Rafinha (2) e Rafael Estevam (contra), marcaram para o time estrelado, que vivia um momento de muita empolgação e levou mais de 25 mil torcedores ao Mineirão.