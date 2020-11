Invicto sob o comando técnico Felipão, o Cruzeiro tem mais um importante desafio no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Nesta sexta-feira (19), a Raposa recebe um pressionado Figueirense, às 21h30, em duelo da 22ª rodada da competição.

Com 24 pontos, na 15ª colocação, o time celeste busca o triunfo para se afastar da zona de rebaixamento e ainda manter vivo o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro.

Em caso de triunfo no Gigante da Pampulha, a equipe celeste pode subir duas posições na tabela, e, contando com os tropeços dos time do G-4, reduzir para dez pontos a diferença para o grupo dos que vão jogar a Série A do Brasileirão em 2021.

Para o duelo desta sexta, o comandante da Raposa não vai poder contar o atacante William Pottker, expulso no empate em 3 a 3 contra o Guarani, na última rodada, e com o volante Filipe Machado, que recebeu o terceiro cartão amarelo também no confronto com o Bugre.

Em contrapartida, Luiz Felipe Scolari vai poder contar com atacante Rafael Sóbis, regularizado junto à CBF, e que está apto a reestrear pela Raposa.

O centroavante Marcelo Moreno, que estava servindo à seleção boliviana, também volta a ficar à disposição.

A equipe celeste também vai poder contar com o lateral-esquerdo Matheus Pereira, recuperado de torsão no joelho esquerdo, com o atacante Arthur Caíke, liberado após sofrer um estiramento na coxa direita, e com o lateral-direito Rafael Luiz, livre da covid-19.

Figueirense

Na 18ª colocação, com 19 pontos, o Figueirense vai estrear o técnico Jorginho, contratado para o lugar de Elano, que não resistiu às três derrotas consecutivas na Série B.

Para encarar a Raposa, o novo treinador vai poder contar com o zagueiro Guilherme Teixeira, com o lateral-direito Thiaguinho e o com o lateral-esquerdo Renan Luís, contratados nesta semana, e que também estão regularizados.

No confronto do primeiro turno entre as equipes, o Cruzeiro venceu por 1 a 0, com gol de Maurício (que já deixou o time celeste), em jogo disputado no dia 16 de agosto, no estádio Orlando Scarpelli, em Flrianópolis, pela terceira rodada da Série B.

FICHA DO JOGO

DATA: 20 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Jose Carlos Oliveira dos Santos. Trio da Bahia

TRANSMISSÃO: Premiere

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Manoel, Patrick (Matheus Pereira); Ramon, Jadsom Silva, Régis; Rafael Sóbis, Airton e Marcelo Moreno. Técnico: Felipão

FIGUEIRENSE

Rodolfo; Lucas Carvalho, Alemão, Vitor Mendes e Marquinho; Matheus Neris, Elyeser, Léo Artur e Dudu; Everton Santos e Diego Gonçalves.