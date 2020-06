Uma batalha praticamente vencida. Na reta final do tratamento de um tumor no estômago, o atleticano Felipe Silveira, de 35 anos, recebeu uma ligação surpresa na noite desta quarta-feira (3), mesmo dia em que encara aquela que pode ter sido a última sessão de quimioterapia após dois anos do diagnóstico.

Aliviado com a notícia vinda dos médicos, o auxiliar administrativo foi surpreendido no fim da noite com o telefone de Sérgio Sette Câmara, presidente do clube de coração. Para ele, mais inesperado que isso, apenas se fosse o Ministro da Saúde, como brinca ao relatar o fato ao Hoje em Dia.

"Conversamos uns 10 minutos e falamos até sobre a construção da Arena MRV. Ele pediu a numeração da minha camisa, pois vai me mandar uma do Galo", conta Felipe.

"Nunca imaginei receber uma ligação do presidente do Atlético. Nunca mesmo. O legal é que conversamos assuntos aleatórios. Ele mandou muito bem", acrescenta.

O HD, ​ainda em 2018, foi o primeiro veículo da imprensa a contar a história deste atleticano que, mais do que nunca, fez do "Eu Acredito!" um mantra para os dias difíceis.