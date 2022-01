Weverton e Paulo, do Cruzeiro, foram chamados para completar o treinamento da Seleção na Toca

Depois de empatar com o Equador, a Seleção Brasileira iniciou sua preparação para o próximo compromisso pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na Toca da Raposa II, Tite comandou o primeiro treinamento antes do duelo com o Paraguai, na terça-feira (1º), às 21h30, no Mineirão.

O treinador não poderá contar com o lateral-direito Emerson Royal e o zagueiro Éder Militão, que cumprirão suspensão. Sem eles, dois jogadores do Cruzeiro completaram a atividade: o lateral-direito Weverton e o zagueiro Paulo.

Tite ainda comandará outro treinamento na Toca da Raposa II na manhã deste domingo, quando deve definir quem começará jogando contra o Paraguai.

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 36 pontos. Já o Paraguai é o penúltimo, com 13.