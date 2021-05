Um dos principais jogadores do elenco do Atlético e uma das esperanças do time na busca por títulos na temporada, o meia Nacho também está com moral no Cartola FC 2021. Para a edição deste ano do fantasy game da Globo, o armador é o atleta mais caro do plantel do Galo.

O argentino foi o mais votado do Alvinegro em uma precificação interativa e é um dos cinco futebolistas mais valorizados para o jogo.

Novidades

O mercado do Cartola FC será aberto na semana que vem, já que a primeira rodada do Brasileirão será disputada nos dias 29 e 30 de maio. O Galo estreia num domingo (30), contra o Fortaleza, no Mineirão.

Um dos diferenciais da temporada é a possibilidade de ter cinco reservas prontos para pontuar caso o time titular escalado sofra baixas de última hora, sendo um de cada de posição (goleiro, lateral, zagueiro, meio-campista e atacante).

Outra novidade é quanto ao horário de fechamento do mercado, que agora vai até 30 minutos antes do primeiro confronto da rodada para fazer alterações nas equipes.

As pontuações também sofreram ajustes. Todas as defesas dos goleiros valem 1 ponto; e cada gol sofrido passa a valer -1 ponto em vez de -2. Pênaltis sofridos e cometidos passam a ser contabilizados à parte, valendo 1 e -1 ponto, respectivamente.

