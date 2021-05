Talvez pelo fato de América e Atlético serem os finalistas do Campeonato Mineiro e os representantes do Estado na Série A do Brasileiro é que o meio-campista alviverde Alê tenha confudido os nomes dos clubes em sua entrevista coletiva desta sexta-feira (14). “A forma como a gente encara o Mineiro é a mesma. Acho que em todos os anos, o Atlético... Perdão”, declarou, caindo na risada.

Depois, pediu para repetir sua resposta e, aí sim, ressaltou o quanto o título estadual deste ano seria importante para o Coelho.

“Não encaramos de forma diferente. O América, em todos os anos, busca o título, não só do Mineiro como de todas as competições, independentemente se jogando Série A ou B. E o América é um time de Série A. As equipes adversárias nos veem de forma diferente. Trazemos essa responsabilidade para nós de ser um time de Série A e para fazer o melhor possível”, disse.

A confusão, levada na brincadeira e posteriormente corrigida, não tirou o nível de concentração de Alê, figura importante do meio de campo alviverde e que vai bater de frente com seu “gêmeo argentino” Nacho.

“Fisicamente, a brincadeira é geral. Acho que dentro de campo, talvez a característica que assemelha mais entre nós é o apreço pela bola. Vi vários jogos do Nacho, que chama a responsabilidade. E eu também tenho personalidade, quero participar o tempo inteiro”, afirmou.

Decisão

O Atlético tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo para ser campeão mineiro. Situação essa que pode ser invertida já no primeiro embate, como destacou Alê.

“Talvez o primeiro confronto seja o mais importante para nós. Não é ele que vai nos dar ou nos tirar o título, mas é o mais importante por não termos a vantagem. É fazer um jogo bem inteligente para inverter essa vantagem para a segunda partida”, comentou.

O duelo de ida será neste domingo (16), às 16h, no Independência.