Aqueles passes milimétricos aos colegas de time estão escassos no repertório de Nacho Fernández ultimamente. Na verdade, “El Cerebro” não colabora com assistência há quase dois meses. Algo que, obviamente, aborrece o maestro do Atlético. Por sua vez, o técnico Cuca tem plena convicção de que o argentino voltará a brilhar na condição de garçom.

O treinador alvinegro entende que o armador ainda precisa de tempo para voltar à forma física ideal e, com isso, colaborar mais ativamente em todos os sentidos.

"Lógico que ele não está confortável, porque não está 100%. Está se aprumando, voltando de lesão, de Covid-19... Não tem ainda a confiança necessária, nem o ritmo ideal", ressaltou Cuca.

A última vez que Nacho contribuiu com passe a gol foi no triunfo por 2 a 0 em cima do Remo, no estádio Baenão, em Belém, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 2 de junho. Depois disso, disputou oito duelos e não conseguiu dar uma assistência sequer.

O período compreende as vitórias sobre Sport, São Paulo, Atlético-GO, Cuiabá e Bahia, pelo Brasileirão, o triunfo diante do Remo, no embate de volta na Copa do Brasil, e os dois empates sem gols com o Boca Juniors, nas oitavas de final da Libertadores.

No entanto, não se pode dizer que Nacho não vem se empenhando dentro das quatro linhas ou não tem ajudado de alguma forma. Até porque ele anotou dois gols contra o Atlético-GO e um no Cuiabá, além de ter convertido uma penalidade na disputa por pênaltis ante o Boca, no Mineirão. Isso sem contar na garra e no espírito de liderança em campo.

O que está faltando mesmo é retomar os 100% de forma física, como assinala Cuca, o que seria fundamental para o argentino ratificar a fama de um dos maestros da equipe.

Números

Nacho Fernández participou de 22 jogos pelo Galo, sendo 14 vitórias, cinco empates e três derrotas. Com sete gols marcados e cinco assistências, o meia é o vice-artilheiro e terceiro principal garçom do Atlético na temporada.