Mesmo lamentando a derrota do Atlético para o Atlético-GO por 2 a 1 nesse domingo (17), o meia Nacho Fernández se mostrou otimista quanto às próximas partidas do Alvinegro na temporada.

Durante entrevista coletiva, na manhã desta segunda-feira (18), na Cidade do Galo, o jogador apontou que o time convive com um cansaço físico devido à reta final do Campeonato Brasileiro, o que o argentino considera como normal.

"É lógico que à medida que vão passando as partidas na temporada, vamos sentindo um desgaste. (...) Temos que tomar os cuidados necessários para chegar da melhor maneira aos jogos”, disse o meio-campista.

No entanto, ele relembra a qualidade técnica da equipe e a confiança no treinador Cuca para decidir as estratégias e alcançar resultados positivos.

Passado o revés no Brasileirão, Nacho está focado no próximo desafio da equipe, que será o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, contra o Fortaleza.

O meia reconhece a dificuldade do duelo. "Trataremos de fazer uma grande partida em casa. Vai ser uma partida muito importante. Temos que estar muito fortes mentalmente para conseguir um bom resultado e voltar à cena de vitórias”.

O meia argentino mostrou confiança para o confronto com o Fortaleza pela Copa do Brasil

Temporada de Nacho Fernández

Durante a entrevista, o meia-campista foi questionado sobre as posições estratégicas em que tem atuado. “Me adapto bem e os números da temporada indicam que venho 'performando' bem nesta posição (próximo ao 9)”, garantiu o jogador.

Os números do argentino dentro do Galo são de destaque. Ele estreou na equipe em 23 de março deste ano contra o Coimbra-MG (3 a 0). Até hoje, disputou 42 jogos, com 26 vitórias, 10 gols e 11 assistências.

Nesta temporada, o atleta viveu fases de alta performance, seguidas de queda de rendimento. Recentemente, voltou a ser peça importante para equipe, com assistências em três jogos consecutivos.

