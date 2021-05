Entre os jogadores do Atlético que comemoraram sua primeira conquista pelo clube, estão duas grandes contratações feitas para a temporada. Ao fim do empate sem gols com o América, nesse sábado (22), no Mineirão, o meia Nacho e o atacante Hulk celebravam o título do Mineiro, ressaltando, em entrevistas à TV Galo, a confiança em angariar outros troféus na temporada.

"Esse título nos fortalecerá, vamos encontrar um jogo melhor. Nos custou um pouco, mas final é assim, difícil. A equipe vai crescendo. Uma competição muito dura. Foi difícil contra uma equipe de Primeira Divisão. Espero que seja o primeiro de muitos títulos", afirmou o argentino.

O Vingador também destacou a alegria em obter a taça. “Graças a Deus, por onde passei, consegui construir uma linda história com títulos. Não poderia deixar de fazer isso no Brasil. Em quatro meses, conquistei um título por um grande clube. Esperamos conquistar mais, com fé em Deus", disse Hulk.

E continuou: "Quando a gente ganha, quando tem resultados positivos, isso nos fortalece. Temos que aproveitar esse momento, melhorar ainda mais e entrar a cada jogo mais fortes", comentou.