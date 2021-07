Se antes da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Hulk era o artilheiro do Atlético na competição, com dois gols, depois da goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, o Vingador passou a dividir esse posto com os argentinos Zaracho e Nacho.

Os dois meias anotaram dois gols no triunfo sobre os goianos, em uma partida na qual o camisa 7 preferiu dar uma de garçom, com duas assistências, uma para cada colega de time.

Ao fim do duelo, Zaracho destacou essa importante vitória alvinegra. "Contente pelo grupo, um sacrifício enorme para revertermos a imagem”, referindo-se ao fato de o time mineiro ter amargado três jogos seguidos sem vencer. “Fico feliz pelo Nacho, que também fez dois gols, e por todos”, completou em entrevista à TV Galo.

Com o resultado, o Atlético chegou ao quinto lugar, com 13 pontos, cinco a menos que o líder Bragantino. No domingo (4), às 18h15, o desafio será contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.