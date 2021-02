Deixar o clube que se tornou casa para experimentar um enorme desafio em terras brasileiras foi a decisão tomada pelo meia Nacho Fernández, de 31 anos, que trocou o River Plate pelo Atlético. O anúncio oficial, inclusive, é aguardado pelos torcedores mineiros nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (17), Nacho participou de um programa de esportes da Rádio Continental, de Buenos Aires, e, durante uma hora, falou sobre os cincos anos de brilho no River e também sobre esta saída.

Segundo ele, a proposta feita pelo Internacional no início de 2020 era até maior do que a do Atlético. Contudo, naquele momento, entendeu que não era hora de dar novo passo na carreira; um novo contrato e o pedido de Gallardo para que ficasse também pesaram na decisão. Curiosamente, o diretor-executivo do time gaúcho era Rodrigo Caetano, hoje no Galo.

"Com o passar dos dias, vou sentindo mais. Deixo muitas amizades, fiz excelentes relações com estas pessoas que sempre me trataram muito bem. Deixo muitas coisas, mas tudo pensando no futuro e nas coisas que estão por vir", disse Fernández.

"Eu era uma surpresa para todos quando cheguei e saio mais consolidado por tudo o que aconteceu neste anos. Muito mais maduro. Já tive várias oportunidades, como uma muito importante do Inter, mas não aconteceu. No último mercado soube da oferta do Atlético e vi que era o momento. Já tinha cinco anos aqui. E muita gente entendeu que era a hora de uma nova experiência", acrescentou.

Considerado o melhor meia em atividade no futebol argentino, Nacho aprendeu a atuar em posições diferentes com Gallardo. Segundo ele, aprimorou, principalmente, o jogo sem a bola.

Muito amigo de Lucas Pratto, atacante que se tornou o maior artilheiro-gringo da história do Atlético, com 42 gols marcados, o meia disse durante a entrevista que ambos conversaram sobre o clube. Apesar de ser cotado para vestir a camisa 10, assim como no River, Nacho afirma que se sente muito identificado com a 26.

"Sei para onde vou e onde vou jogar. Conheço muitos jogadores que estão lá", finalizou. Fernández deve desembarcar em Belo Horizonte neste fim de semana, onde assinará contrato de três anos com o novo clube.