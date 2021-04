No duelo que valia a liderança do Campeonato Mineiro, o Atlético levou a melhor. Jogando no Mineirão, o Galo venceu o América por 3 a 1, na tarde deste domingo de Páscoa (4), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

O grande nome da partida foi Nacho Fernández, autor de dois gols. Guilherme Arana, já nos minutos finais, selou a vitória do Alvinegro.

O lateral-esquerdo João Paulo, com um belo chute de fora da área, descontou para o Alviverde.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 18 pontos e está muito perto de garantir a vaga para a semifinal da competição.

De quebra, os comandados de Cuca abriram vantagem na liderança, agora com três pontos a mais que o Coelho.

O América, por sua vez, permanece com 15 pontos, ainda em posição confortável na disputa por uma vaga na fase final.

Na próxima fase, o Galo vai encarar o Pouso Alegre, na próxima quarta (7), às 16h, de novo no Gigante da Pampulha.

No dia seguinte, o América recebe o Patrocinense, às 17h30, no Independência.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 3 X 1 AMÉRICA

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho (Nathan) e Nacho Fernández (Dodô); Savarino (Hulk), Keno (Marony) e Eduardo Sasha (Vargas). Técnico: Cuca

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Léo Passos), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo (Sabino), Juninho e Alê; Ademir (Leandro Carvalho), Marcelo Toscano (Gustavinho) e Rodolfo (Ribamar). Técnico: Lisca

DATA: 4 de abril de 2021

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 7ª rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

GOLS: Nacho Fernández aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 25 minutos do segundo tempo, Guilherme Arana, aos 43 minutos do segundo tempo (Atlético); João Paulo, aos 10 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Fazekas, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

CARTÕES AMARELOS: Allan e Zaracho (Atlético); Zé Ricardo (América)