Eleito pela Conmebol como o melhor jogador do empate em 1 a 1 entre La Guaira e Atlético, nesta quarta-feira (21), o meia Nacho Fernández enfatizou o empenho de sua equipe, lamentou o placar e disse que ainda há muito a ser melhorado.

“Sempre trato de participar do jogo. Queríamos ganhar, mas não foi possível. Agora é pensar na próxima partida. Sempre há coisas a corrigir. Vamos trabalhar na semana para tratar de melhorar”, afirmou o armador do Galo.

O Atlético volta suas atenções para o confronto com o Athletic, no sábado (24), no Independência, às 19h, pela última rodada da primeira fase do Mineiro. Com 24 pontos, cinco a mais que o vice América, o Alvinegro já garantiu a liderança do Estadual.

Pela Libertadores, o próximo desafio será diante do América de Cali, no Mineirão, na terça (27), às 21h30, pela segunda jornada do grupo H.