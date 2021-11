O Atlético terá um desfalque certo para o duelo com o América, neste domingo (7), às 16h, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do meia Nacho Fernández, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta, em confronto atrasado da 19ª rodada da Série A, e vai cumprir suspensão automática.

Por outro lado, o técnico Cuca vai ter o retorno do zagueiro Nathan Silva, ausente diante do Tricolor Gaúcho justamente pelo acúmulo de cartões.

Outra baixa desta quarta, o atacante Keno segue em tratamento de um problema na coxa.

Com 62 pontos, o Atlético lidera o Brasileirão, com dez pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

Outro concorrente direto do Galo na disputa do título, o Flamengo aparece me terceiro, com 50 pontos e dois jogos a menos do que o Alvinegro.

