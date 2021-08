As boas e consistentes atuações de Nacho Fernandez pelo River Plate nos últimos anos o credenciaram para vestir a camisa do Atlético nesta temporada, em negociação de alto investimento do clube alvinegro pelo jogador argentino. Pela Libertadores, quis o destino que Nacho reencontrasse agora, nas quartas de final, seu ex-clube, que o meia conhece bem e demonstra muita gratidão.

Já contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final, Nacho esteve no centro dos debates da imprensa argentina pelo seu desempenho contra o rival quando ainda atuava pelo River. Ao eliminar o Boca com dois empates por 0 a 0, no entanto, as análises passaram a seguir o tom, por parte dos ‘hermanos’, de que se “esperava mais do Atlético em termos de criação. Questionado, Nacho enxerga o desempenho do time na Libertadores de maneira diferente.

“As partidas de Libertadores são assim, são muito fechadas, às vezes não se vê um bom jogo, mas temos que ser inteligentes. Obviamente, trataremos de corrigir erros e jogar muito melhor agora nesta fase. As partidas às vezes são feias e temos que saber jogá-las também. Acredito em um jogo mais aberto. O River sempre joga propondo o resultado e por essa busca deixa espaço e é o que temos que aproveitar, tratar de sermos inteligentes”, avaliou.

Sobre reencontrar o seu ex-clube, Nacho demonstrou afeto e gratidão, mas fez questão de ressaltar a nova fase que vive, agora defendendo o Galo.

“Para mim, vai ser muito especial voltar ao Monumental de Nuñez por ter vivido muitos anos no River, muitas coisas boas, algumas nem tanto. Tenho muitos amigos e sempre vou ser grato ao clube por tudo e que me deu a possibilidade de vir para cá. Hoje devo ao Atlético e tenho que fazer o melhor possível para passar de fase”, completou.

River e Atlético se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no Monumental de Nuñez. Já o jogo da volta está marcado para a próxima quarta (18), no mesmo horário, no Mineirão, com o retorno do público ao Gigante da Pampulha, em evento-teste para a volta gradativa dos torcedores aos estádios em Belo Horizonte.