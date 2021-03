Após estreia brilhante com a camisa do Atlético, o meia Nacho Fernández não sabe quando voltará a entrar em campo pelo Alvinegro; nem ele, nem os companheiros de time. Por decreto do Governo, nenhuma atividade esportiva poderá ser realizada no Estado até o último dia de março, seguindo as orientações do programa Minas Consciente, no qual Beo Horizonte e todos os outros municípios se encontram na Onda Roxa.

Por causa das inúmeras restrições para tentar diminuir os números da Covid-19, o Campeonato Mineiro entrou na roda e não seguirá até segunda ordem. Um reunião está marcada para esta segunda-feira (23), para tentar reverter a situação, mas as chances são mínimas de que isso aconteça.

Entevistado na Cidade do Galo, o argentino de 31 anos relembrou 2020, quando viveu algo semelhante em seu país, quando ainda atuava pelo River Plate.

"Na Argentina, passamos muito tempo assim. Ficamos seis meses sem nenhum jogo. Agora pode-se paralisar aqui, mesmo que por um curto tempo. Sabemos que há muitos protocolos e creio que seja bastante seguro. Mas, essa decisão não é minha, quem as toma são as autoridades e devemos respeitar", comentou o camisa 26.

Afirmando tranquilidade total antes de entrar em campo pela primeira vez pelo Atlético, Nacho também foi questionado sobre o status de favorito que o time vem ganhando na mídia e também na boca de muitos torcedores.

"Temos um grande plantel para lutar em todas as competições. Temos que trabalhar muito neste tempo para poder chegar da melhor maneira à Copa Libertadores e ao Brasileirão. Mas creio que temos um grande grupo com muito bons jogadores", opinou o meia, que ainda falou sobre sua adaptação à nova casa.

"Estou tratando de me adaptar. Ainda não estou 100%, mas à medida que as partidas vão passando, vou me sentindo muito melhor. Estamos trabalhando muito bem com a comissão técnica, com o professor Cuca, para me estar bem fisicamente o mais rapidamente possível", finalizou.