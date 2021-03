Em Belo Horizonte desde o fim do mês passado, o meia Nacho Fernández finalmente teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, poderá estrear pelo novo clube.

Contratado junto ao River Plate, da argentina, Nacho treina normalmente com o grupo na Cidade do Galo e, aquém da parte física, tenta chegar ao condicionamento ideal para brigar pela titularidade no Alvinegro.

O hermano de 31 anos foi contratado por três temporadas, custando US$ 6 milhões - sem considerar os impostos - (R$ 32 milhões na cotação atual), se tornando um dos maiores investimentos de toda a história do clube.

"Me sinto preparado para assumir este grande desafio. Logicamente um jogador não pode ganhar títulos de campeonato, é uma equipe e que possamos fazer da melhor maneira e que possamos cumprir todos os objetivos deste clube tão grande", destacou o meia durante a apresentação na Cidade do Galo, em 24 de fevereiro.

Como visitante, o Atlético encara a Patrocinense, neste sábado (13), a partir das 16h30, na Arena Independência. Líder, o Galo defende os 100% de aproveitamento nesta quarta rodada do Campeonato Mineiro.