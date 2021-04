Acompanhando de perto o desempenho dos atletas argentinos no Atlético, o Diario Olé, maior periódico do país, destacou um confronto interessante na derrota do Galo para a Caldense, por 2 a 1, nesta quinta-feira (1).

Assim que o confronto em Poços de Caldas foi finalizado, o portal do Olé brincou com o embate de Nacho Fernández, meia atleticano, com Tevez, da Caldense. "O rival colocou Tevez no segundo tempo. Ele tem este apelido por se parecer com o Apache (jogador do Boca Juniors). Além disso, também foi criano num bairro carente, uma favela. Seu nome real é Guilherme Henrique, porém toda a imprensa, os torcedores e o site do clube se referem a ele com o apelido de Carlitos. Ele tem 21 anos, é atacante e já fez um gol", destacou o portal argentino.

Ex-jogador do River Plate, onde fez história, Nacho já duelou várias vezes contra Tevez, original, nos clássicos contra o Boca Juniors. Por isso a brincadeira.

Leia Mais:

No próximo domingo, duelo entre Atlético x América valerá a liderança do Campeonato Mineiro 2021

Tropeço no Mineirão e combinação de resultados fazem Cruzeiro cair uma posição na tabela