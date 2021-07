Nacho Fernández é a grande novidade na escalação do Atlético para o jogo contra o Boca Juniors nesta terça-feira (13), às 19h15, em La Bombonera, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Por outro lado, o lateral-esquerdo Dodô, inicialmente, ficará no banco de reservas, podendo ser opção no decorrer do confronto.

Livre de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, o meia argentino era uma incógnita para o duelo. Mas, como o departamento médico já havia adiantado, a recuperação do armador estava em um processo adiantado. Segundo o DM, ele está apto a atuar neste embate de ida.

Dodô, por sua vez, também recuperado de um problema na coxa esquerda, não está 100% ao que tudo indica e será suplente nesta terça-feira.

O Galo entra em campo com Everson; Mariano, Alonso, Réver e Nathan Silva; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Savarino e Hulk.