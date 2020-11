Enquanto a maioria dos jogadores do Atlético curte folga nesta terça-feira (10), o meia Nathan segue a rotina na Cidade do Galo. Contudo, não da forma que ele gostaria que fosse. Lesionado, o jogador de 24 anos está entregue aos cuidados do departamento médico do alvinegro.

Cortado da partida contra o Flamengo, devido a um edema na coxa esquerda, o meio-campista, um dos homens de confiança do técnico Jorge Sampaoli usou as redes sociais para postar uma foto na academia do Centro de Treinamentos. No estaleiro, ele não tem data marcada para voltar a ser opção e ainda é dúvida para o duelo de sábado (14), contra o Corinthians.

Jair

Outro jogador que também está sob os cuidados do DM é o volante Jair. Assim como Nathan, ele ficou de fora da goleada por 4 a 0 sobre o rubro-negro. De acordo com a assessoria do clube, ele teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e, desde sábado (7), realiza tratamento.

Por ser uma lesão muscular, dificilmente Jair será opção para Sampaoli contra o Timão, em jogo marcado para a Neo Química Arena, na capital paulista.