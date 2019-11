O ‘sextou’ ainda mais especial de feriado não se aplica a quatro dos times mineiros na Superliga de Vôlei. Afinal, apenas o Fiat Minas não entra em quadra na data em que é lembrada a Proclamação da República. O dia é inclusive de clássico estadual no masculino.

Sada Cruzeiro e América voltam a se enfrentar às 19h, no Poliesportivo do Riacho, repetindo a semifinal do Mineiro, vencida pelo time de Marcelo Méndez rumo ao decacampeonato. O confronto, aliás, reúne velhos conhecidos – o técnico americano Henrique Furtado e vários atletas do Coelho, sediado em Montes Claros, foram cedidos pelo clube do Barro Preto.

“É importante começar bem a Superliga, que é um campeonato longo, e cada jogo faz toda diferença. Este fim de 2019 será cheio de compromissos para nós, com o Mundial de Clubes também. Temos muito trabalho a fazer”, lembra o capitão Filipe.

Contra paulistas

No feminino, o atual campeão Itambé Minas, que bateu o Flamengo (3 a 0), no Rio, volta a atuar longe de casa – encara o Valinhos, às 19h, no interior paulista. “É um time novo com jogadoras novas e que querem se firmar no cenário. Então, isso é uma motivação para elas virem com mais vontade para cima da gente”, prevê a oposta Bruna Honório.

Já o Dentil Praia Clube, que superou justamente o Valinhos em sua estreia (3 a 0), faz hoje o primeiro jogo da temporada diante de sua torcida. As meninas comandadas por Paulo Coco recebem, às 21h30, o São Caetano, em Uberlândia.