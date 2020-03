Seguir a rotina de exercícios físicos, mesmo longe da Cidade do Galo, é a missão dos atletas comandados por Jorge Sampaoli e liberados das atividades pela diretoria devido a pandemia do coronavírus. Na casa do zagueiro Réver, por exemplo, a ordem escrita à giz no quadro é "treino em família".

Acompanhado do filho Réver Júnior e da filha Alícia, o zagueiro atleticano viveu dia peculiar na carreira nesta quarta-feira (18); foi o primeiro de "home office" de toda sua carreira. "Infelizmente estamos passando por um momento delicado por causa do novo coronavírus.

Espero que essa situação se mantenha controlada, com menos problema possível, e que as pessoas respeitem esse pedido de ficar o máximo possível em casa", comenta o zagueiro ao Hoje em Dia. "Enquanto isso, vamos seguindo as orientações do clube de manter as atividades físicas em casa. E nada melhor do que treinar em família", finaliza.