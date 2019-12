O atacante Luan está arrumando as malas para deixar o Atlético. No clube desde 2013, o “Maluquinho” deve viajar ainda esta semana para o Japão, país que está próximo de ter como casa a partir de 2020.

Autor do segundo gol da vitória do alvinegro sobre o Botafogo, na penúltima rodada do Brasileirão, o camisa 27 conhecerá a estrutura do V-Varen Nagasaki, clube da segunda divisão japonesa, e realizará exames médicos. Um encontro com o presidente da equipe nipônica, inclusive, está sendo combinado.

Conforme apurou o HD, Luan viajará para São Paulo nos próximos dias, onde resolverá trâmites burocráticos, e, em seguida, quando tudo estiver resolvido, seguirá para o outro lado do mundo.

Com a camisa do Galo, o atacante fez 305 jogos e anotou 45 gols. Ele esteve presente nas conquistas do Campeonato Mineiro (2013, 15 e 17), da Libertadores (2013), da Copa do Brasil e da Recopa (2014) e da Florida Cup (2016).

Com ele em campo, o Atlético conquistou 152 vitórias, 68 empates e, em dias de insucesso, saiu de campo derrotado em 84 oportunidades.

V-Varen Nagasaki

Atualmente na segunda divisão nacional, o V-Varen Nagasaki tem sede em Nagasaki, cidade que se destaca por ter sido centro de influência colonial portuguesa e holandesa entre os séculos XVI e XIX. Durante várias décadas foi considerada a capital do catolicismo nesse no Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, Nagasaki foi a segunda cidade, e até hoje a última, a experienciar um ataque nuclear.

Com contrato até dezembro de 2022 com o jogador, o Atlético reforçará o caixa com a transferência. Contudo, além de não comentar a possível saída do atacante, o clube não fala em valores.