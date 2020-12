Com 154 dos 279 votos computados, Nagib Simões, candidato da situação e que encabeçou a chapa "Somos Todos Cruzeiro", é o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ele derrotou Giovanni Baroni (120 votos) no pleito realizado na noite desta segunda-feira (30). Houve ainda três votos em branco e dois nulos.

No post do anúncio da vitória de Simões, no Twitter oficial do Cruzeiro, torcedores se mostraram indignados (confira no link abaixo). Muitos, inclusive, ameaçam cancelar o sócio-torcedor.

A revolta tem explicação: a chapa teve o apoio da Família União, grupo político ligado ao ex-presidente Wagner Pires de Sá.

O atual presidente do órgão, Paulo César Pedrosa, não pôde concorrer. Coube a seu atual vice, Nagib Geraldo Simões encabeçar a chapa vencedora.

Simões toma posse em 1º de janeiro de 2021 e deixa o cargo em 31 de dezembro de 2023.

A chapa "Somos Todos Cruzeiro" conta ainda com Maurício Marques da Silva (vice), Marcus Edmundo Lambertucci (primeiro secretário) e Evandro de Carvalho Vassali (segundo Secretário).