A modelo Najila Trindade disse à Polícia Civil durante depoimento nesta sexta-feira que não tem mais a íntegra do vídeo que comprovaria a agressão cometida por Neymar contra ela durante encontro em Paris no último mês. Segundo informações do Jornal Nacional, da TV Globo, a possível vítima do crime explicou que as imagens estavam em um tablet que foi furtado em seu apartamento na última quinta.



A suposta agressão de Neymar contra Najila teria sido cometida durante um segundo encontro do casal em um quarto de hotel em Paris. Os momentos entre os dois foram gravados em um celular, em um ato planejado pela modelo para comprovar o suposto comportamento agressivo do jogador - ela o acusa de agressão e estupro, que teriam acontecido no dia anterior. Nos últimos dias, um vídeo desse encontro vazou e mostrava que a mulher brigava e batia no atacante.



Porém, o material tinha somente um minuto de duração. A íntegra do conteúdo seria de sete minutos. O arquivo estava salvo em um tablet deixado na casa de Najila. Porém, durante o depoimento para a delegada Juliana Lopes Bussaco, a possível vítima explicou que o apartamento onde mora foi arrombado na quinta-feira e que os ladrões teriam levado, além do tablet, um relógio e uma quantia em dinheiro guardada em uma bolsa.



No entanto, um setor da polícia especializado em impressões digitais vasculhou o imóvel onde Najila mora e só encontrou no local apenas as marcas dos dedos da própria moradora e da empregada doméstica. A modelo ficou na delegacia durante seis horas e como passou mal durante a conversa, foi levada a um hospital após a oitiva. Ela já foi liberada.



Ao receberem a informação de Najila de que o tablet com o vídeo da agressão de Neymar foi furtado, os investigadores questionaram se ela tinha o arquivo salvo em outro servidor ou em disco rígido virtual. A modelo não soube responder a essa pergunta.