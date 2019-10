Na caça aos líderes do Campeonato Italiano, o Napoli derrotou o Verona por 2 a 0 neste sábado (19), em casa, no Estádio San Paolo, pela nona rodada da competição. O resultado mantém a equipe de Nápoles no pelotão da frente do campeonato, visto que o time do técnico Carlos Ancelotti não subiu na tabela, mas se manteve na quarta colocação, com 16 pontos. O Verona tem nove pontos, na zona intermediária da classificação.



O jogo foi movimentado, com 41 finalizações no total, 21 do Napoli e 20 do Verona. Os donos da casa dominaram boa parte do confronto, tendo mais posse de bola (56%) e concluíram mais vezes na direção do gol (seis contra cinco do rival).

E o Napoli contou com o talento e o oportunismo do atacante polonês Arek Milik para construir o resultado positivo. Ele abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo e selou a vitória com outro gol aos 22 minutos da etapa final.



O Napoli deixa o Campeonato Italiano de lado por ora e se concentra na Liga dos Campeões. Líder do Grupo E com quatro pontos, a equipe de Nápoles vai à Áustria enfrentar o RB Salzburg na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília).

Empate



Também neste sábado, Lazio e Atalanta, outros dois times que brigam na parte de cima da tabela, empataram em 3 a 3 no Estádio Olímpico de Roma. O time da capital soma 12 pontos, na zona de classificação à Liga Europa. Enquanto isso, a equipe de Bérgamo está em terceiro lugar e soma 17 pontos.



A Lazio mostrou uma recuperação impressionante para chegar ao empate, já que viu o rival abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo - o colombiano Luis Muriel marcou duas vezes e o argentino Papu Gomez fez o terceiro. O artilheiro Ciro Immobile comandou a reação dos donos da casa ao marcar dois gols de pênalti, o primeiro e o terceiro da equipe romana. O segundo foi anotado pelo argentino Joaquin Correa.