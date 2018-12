Em um dos jogos já encerrados neste sábado de rodada cheia de dez confrontos do Campeonato Italiano, o Napoli venceu o SPAL por 1 a 0, em casa, e manteve a sua perseguição à Juventus, líder disparada da competição. A distância para os atuais heptacampeões nacionais ainda é enorme, mas foi reduzida para oito pontos (46 a 38).



Atual vice-líder, o time napolitano garantiu a sua magra vitória com um gol marcado pelo espanhol Raul Albiol, nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, e assim cumpriu o dever de casa ainda de "secar" a Juve no clássico que a rival fará contra a Roma, às 17h30 (de Brasília), em Turim, no confronto que fechará esta 17ª rodada da competição.



Já o SPAL estacionou nos 16 pontos e segue próximo à zona de rebaixamento, em 16º lugar, quatro pontos à frente do Bologna, que hoje encabeça a área de descenso da tabela, em 18º lugar, mas que ainda vai atuar nesta rodada, contra o Parma, fora de casa, às 15 horas (de Brasília).



E se o Napoli venceu, por outro lado o Milan decepcionou a sua torcida no San Siro ao ser derrotada por 1 a 0 pela Fiorentina. O resultado fez a equipe de Milão ficar fora do G4 (zona de classificação à Liga dos Campeões) e cair para o quinto lugar, com 27 pontos, um atrás da Lazio, que assumiu a quarta posição ao bater o Cagliari por 3 a 1, horas mais cedo, em Roma.



A Fiorentina superou o Milan graças a um gol marcado por Chiesa, aos 28 minutos do segundo tempo, e com isso subiu para a sétima posição, com 25 pontos. Assim, ficou logo abaixo da zona de acesso à Liga Europa, fechada pela Sampdoria, sexta colocada, que em outro duelo do dia fez bonito ao superar o Empoli por 4 a 2, fora de casa, com dois gols marcados por Gianluca Caprari. O clube de Gênova soma 26 pontos, enquanto o Empoli, 15º colocado, tem apenas 16.



Em outra partida já encerrada no dia, o Genoa derrotou a Atalanta por 3 a 1, em casa, onde abriu o placar graças a um gol contra do zagueiro brasileiro Rafael Toloi, que no final do jogo ainda acabou sendo expulso.



Nos outros dois duelos encerrados há pouco pelo Italiano, Sassuolo e Torino empataram por 1 a 1 e Udinese e Frosinone também ficaram na igualdade por este mesmo placar.