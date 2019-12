Jogadoras e comissões técnicas de Dentil/Praia Clube e Itambé/Minas poderão passar as festas de fim de ano com a cabeça tranquila e a sensação de dever cumprido - pelo menos na reta inicial da Superliga 2019/2020.

Como era de se esperar, as duas potências do voleibol nacional figuram entre as melhores equipes na tabela de classificação, mesmo com menos partidas disputadas, por conta da participação no Mundial de Clubes, disputado na cidade de Shaoxing, na China.

Atual campeão nacional, o clube da capital é o segundo colocado e único invicto da competição. Nas oito oportunidades em que a equipe azul e branca entrou em quadra, conquistou a vitória. Só não dá para considerar uma campanha perfeita pelos dois pontos perdidos diante de Pinheiros e Vôlei Bauru, já que o triunfo veio apenas no tie-break.

Novidade do elenco para a atual temporada, Thaísa já se coloca como um dos destaques do time. A central de 32 anos figura entre as cinco melhores bloqueadoras e sacadoras da Superliga, além de ter o melhor aproveitamento de ataque do torneio. A bicampeã olímpica pontuou em 62% das vezes em que foi acionada.

Praia

Considerado por muitos a melhor equipe brasileira após a saída de jogadoras importantes do Minas, o time do Triângulo Mineiro vem correspondendo às expectativas criadas. Apresentando superioridade sobre o rival local, o clube do interior mineiro venceu o Estadual e a Supercopa. Na Superliga, as comandadas do técnico Paulo Coco foram derrotadas apenas uma vez, diante do líder Sesc/Rio.

Grande reforço para a temporada 2019/2020, a dominicana Brayelin Martínez é uma das principais armas do Praia Clube. Destaque de sua seleção, a ponteira é a quarta melhor atacante da Superliga em aproveitamento. Das 188 bolas que foram levantadas para ela, 101 se transformaram em ponto para o time uberlandense.

Praia e Minas voltam às quadras no dia 7 de janeiro, para enfrentarem Barueri e Fluminense, respectivamente.

Líder

À frente da dupla mineira está apenas o Sesc/Rio. O time comandado por Bernardinho já enfrentou todas as equipes da Superliga e só perdeu para o Minas, acumulando dez vitórias no primeiro turno do campeonato.

* Sob supervisão de Thiago Prata