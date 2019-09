Mais um título de destaque para a galeria de troféus da natação do Minas Tênis Clube. A equipe da Rua da Bahia conquistou, na piscina do Clube Curitibano, na capital paranaense, o Troféu José Finkel 2019 (Brasileiro Interclubes Absoluto), superando Corinthians e Pinheiros. Ao todo, foram 49 medalhas, sendo 21 de ouro, 17 de prata e 11 de bronze. Essa foi a 12ª vitória do MTC na competição, também válida desta vez como seletiva para o Sul-Americano de Buenos Aires, em março.

A vitória foi construída já a partir do primeiro dia de eliminatórias e finais, com destaque para as provas inidividuais. O time mineiro contou com os dois nadadores mais eficientes da disputa – Aline Rodrigues, no feminino (somou 155 pontos) e Guilherme Costa, maior pontuador no masculino (131 pontos). Marco Antônio Júnior foi premiado como melhor índice técnico da competição, com 905 pontos, pela prova dos 100m livre.

Na última etapa, o Minas conquistou cinco medalhas de ouro, com Julia Sebastian (100m peito – 1m08s05), Andreas Mickosz (100m peito – 1m00s64), Aline Rodrigues (100m livre – 55s78), Marco Antônio Junior (100m livre – 48s48) e time do revezamento 4x100m medley feminino (4m08s66). As medalhas de prata vieram com Miguel Valente (400m medley – 4m25s55), Ana Carolina Vieira (1m10s40) e o time do revezamento 4x100m medley masculino (3m35s37). E, por fim, Evandro Silva (100m peito – 1m00s93) e Luana Ribeiro (100m livre – 56s32) conquistaram o bronze.

Troféu José Finkel'2019

(Curitiba/PR)

Medalhas do Minas Tênis



Ouro

Vinícius Lanza – 100m borboleta – 52s42

Aline Rodrigues – 400m livre – 4m14s12

Guilherme Costa – 400m livre – 3m51s00

Julia Sebastian – 200m peito – 2m27s07

Andreas Mickosz – 200m peito – 2m12s21

Marco Antônio Ferreira – 50m livre – 22s31

Guilherme Costa – 1.500m livre – 15m14s88

Gabriel Fantoni, Julia Sebastian, Vinícius Lanza e Maria Paula Heitmann – 4x100m medley misto – 3m50s06

Vinícius Lanza – 200m medley – 2m00s04

Julia Sebastian – 50m peito – 31s61

Aline Rodrigues – 200m livre – 2m00s35

Fernando Scheffer – 200m livre – 1m47s94

Guilherme Costa – 800m livre – 7m59s34 – recorde de campeonato

Gabriel Fantoni – 100m costas – 54s15

Camila Lins Mello, Maria Paula Heitmann, Aline Rodrigues e Andressa Cholodovskis – 4x200m livre – 8m14s02

Pablo Vieira, Giovanny Lima, Giuliano Rocco e Fernando Scheffer – 4x200m livre – 7m15s19 – recorde de campeonato

Julia Sebastian – 100m peito – 1m08s05

Andreas Mickosz – 100m peito – 1m00s64

Aline Rodrigues – 100m livre – 55s78

Marco Antônio Júnior – 100m livre – 48s48

Fernanda Celidônio, Julia Sebastian, Luana Ribeiro e Aline Rodrigues – 4x100m medley – 4m08s66

Prata

Giuliano Rocco – 400m livre – 3m51s78

Nathan Bighetti – 200m costas – 2m00s05

Ana Carolina Vieira, Camila Lins Mello, Maria Paula Heitmann e Andressa Cholodovskis – 4x100m livre – 3m47s16

João de Lucca, Marco Antônio Junior, Vinícius Lanza e Fernando Scheffer – 4x100m livre – 3m17s97

Miguel Valente – 1.500m livre – 15m21s19

Thayanne Cardoso – 200m peito – 2m31s29 (terceiro tempo)*

Gabriel Fantoni – 50m costas – 25s18

Julia Sebastian – 200m medley – 2m17s85

Camila Lins Mello – 200m medley – 2m18s14 (terceiro tempo)*

Maria Paula Heitmann – 200m livre – 2m01s56

Giuliano Rocco – 200m livre – 1m49s92

Miguel Valente 800m livre – 8m02s56

Guilherme Rosolen – 50m borboleta – 23s83

Fernanda Celidônio – 100m costas – 1m02s56

Miguel Valente – 400m medley – 4m25s55

Ana Carolina Vieira – 100m peito – 1m10s40 (quarto tempo)*

Gabriel Fantoni, Andreas Mickosz, Vinícius Lanza e Fernando Scheffer – 4x100m medley – 3m35s37

Bronze

Miguel Valente – 400m livre – 3m54s33

Evandro Silva – 200m peito – 2m13s65

Aline Rodrigues – 800m livre – 8m47s46

Yasmin Preusse – 50m livre – 25s67

Diogo Villarinho – 1.500m livre – 15m26s04

Fernanda Celidônio – 50m costas – 28s92

Emily Sampaio – 50m peito – 32s43 (quinto tempo)*

Diogo Villarinho – 800m livre – 8m03s31

Aline Rodrigues – 1.500m livre – 16m59s84

Evandro Silva – 100m peito – 1m00s93

Luana Ribeiro – 100m livre – 56s32