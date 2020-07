Contratado pelo Atlético em julho de 2018 e comprado, em definitivo, há quase um mês, o meio-campista Nathan chegou a uma marca importante pelo clube nesta quarta-feira (29). Titular de Sampaoli nesta retomada do futebol em Minas Gerais, ele disputou a 50ª partida pelo alvinegro.

Autor do gol do Galo no empate em 1 a 1 contra o América, no último domingo (26), Nathan também mostrou sua força na vitória por 4 a 0 sobre a Patrocinense, no duelo que levou a equipe às semifinais do Campeonato Mineiro. Aos 10 minutos, novamente de cabeça, ele abriu o placar no Gigante da Pampula e deixou o sétimo gol pelo clube.

Pelo menos por enquanto, o jogador faz valer os 3 milhões de euros (mais de R$ 17 milhões na cotação atual) pagos pelo Atlético ao Chelsea, da Inglaterra, para tê-lo.