Após ficar à disposição do técnico Cuca na partida desse domingo, contra o Cuiabá, o zagueiro Nathan Silva foi apresentado, na manhã desta segunda-feira (5), na Cidade do Galo. Após passagens por Ponte Preta, Coritiba e Atlético-GO, o jogador, de 24 anos, volta ao clube de origem com o aval do técnico Cuca, que foi o responsável por solicitar o retorno do jogador. Com mais rodagem no futebol, o zagueiro agradeceu a oportunidade e projetou a nova trajetória no Atlético.

“Com muita felicidade, estou voltando para a minha casa. Foi um pedido do Cuca, da diretoria. Agradeço a eles pela confiança, pela oportunidade de estar voltando, de poder mostrar o meu trabalho. Venho com muita humildade e muita ambição para que eu possa desempenhar um bom papel e possa ajudar o Atlético em todas as competições. Por onde eu passei, eu joguei com todos os técnicos. Com isso, eu pude adquirir experiência ao longo do tempo. Joguei jogos internacionais também e foi muito importante, porque isso dá uma casca, dá uma bagagem. Eu saí menino, hoje eu volto homem”, relembrou.

Atuando pela Ponte Preta, Nathan teve destaque jogando como primeiro volante – função que ele se adaptou bem. No entanto, o jogador reforçou que chega ao Atlético para atuar na zaga, mas que isso não o impede de jogar pelo meio se necessário.

“Atuei nas duas posições, mais como volante no profissional. Hoje eu me sinto zagueiro, mas caso o professor precise como volante também, eu vou estar à disposição para ajudar. Estou tranquilo quanto a isso. O pedido do Cuca foi como zagueiro e aqui tem grandes jogadores. Vejo que posso jogar nas duas funções se o professor optar, venho preparado para agregar ainda mais”.

Na briga por uma vaga na zaga, Nathan se junta a Junior Alonso, Igor Rabello, Gabriel e Rever para a sequência da temporada.